الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الاركان العامة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، وإلى جميع منسوبي القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.ونوه معاليه بهذه المناسبة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح موسم حج هذا العام؛ وتقديم الخدمات والتسهيلات والمساعدات التي مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة، داعيًا الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا الرشيدة وشعبها العظيم وعلى الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بمزيد من الرخاء والازدهار.// انتهى //12:37ت م0086