الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال معاليه:" يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى جلَت قُدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة".وسأل معاليه الله عز وجل أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وافر الصحة والعافية، وأن يوفّقهما لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //13:00ت م0097