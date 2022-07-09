جدة 10 ذو الحجة 1443هـ الموافق 9 يوليو 2022م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبتهلاً للمولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهما ينعمان بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على هذا الوطن وشعبه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -.ونوه سموه بما يبذل من جهود كبيرة وعمل دؤوب لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وحرص القيادة ـ أيدها الله - على صحة الحجاج وسلامتهم و توفير الخدمات والتسهيلات كافة لقضاء نسكهم بيسر وسهولة، ويأتي هذا استمراراً لما تقدمه المملكة من خدمة للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.// انتهى //13:12ت م0099