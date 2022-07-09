منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسوقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على تجربة السكوتر الكهربائية التي يتم تجربتها لأول مرة في حج هذا العام؛ حيث اطلع على سير العمل في هذه الآلية والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها.ورافق معالي وزير النق في هذه الجولة معالي نائبه ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالي نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي.يُذكر أن السكوتر يعد أحد أنماط النقل الحديث الذي تسعى منظومة النقل والخدمات اللوجستية للتوسع فيها في مختلف أنماط النقل؛ وذلك بهدف خدمة ضيوف الرحمن؛ ويهدف السكوتر لاختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة؛ حيث تبلغ المسافة التي يقطعها بين مشعر عرفة ومزدلفة 15 دقيقة مقارنة بساعة بالمشي بالأقدام؛ وسيتم قياس مدى ملاءمته ومناسبة استخدامه في الأعوام القادمة.// انتهى //13:15ت م0100