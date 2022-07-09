الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //13:27ت م0101