منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج، سائلاً الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار .ونوّه معاليه في تصريح له بهذه المناسبة بما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام، والذي تم بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.وأكد "آل الشيخ" على أن نجاح موسم حج هذا العام جاء نتيجةً الالتزام بتطبيق الخطط، (الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والإرشادية) كافة، وتنفيذها بشكل كامل وبدقة عالية، وفق آلية منضبطة ومُحكمة منذُ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم .//انتهى//13:29ت م0103