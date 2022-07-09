منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة،وأوضح المشرف على إدارة الطيب والبخور بالرئاسة محمد بن عقال الندوي أن وحدة الطيب والبخور كثفت جهودها خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، لتبخير المسجد الحرام، والمصليات على مدار الساعة في جميع المواقع خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //13:39ت م0104