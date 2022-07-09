منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسباشر الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة، أعمالهم اليوم مع البنك الإسلامي للتنمية في تنظيم دخول الحجاج إلى المجازر في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.وأكد المشرف على المجموعة القائد يحيى محمد غبيري أن الكشافة تعمل على تنظيم دخول الحجاج إلى المجازر الآلية أثناء ذبح الأضاحي والهدي بهدف ترتيب دخول الحجاج إلى المجازر حيث قام أفراد الكشافة بعمل خطة مناسبة للدخول والخروج من المجازر.وأضاف غبيري أن التعاون المستمر من قبل جمعية الكشافة العربية السعودية والجهات الخدمية في موسم الحج يهدف إلى إنجاح خطة الحج الموسمية التي من خلالها يتم تطوير خطط كل جهة لتحقيق أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.// انتهى //13:47ت م0107