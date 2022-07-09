منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسهيأت وزارة الصحة مستشفى ميدانياً متنقلاً في المشاعر المقدسة لرفع الجاهزية عند حدوث أي حالات طارئة وخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.وبينت أن المستشفى الذي يضم طاقماً طبياً مكوناً من أطباء وممرضين، وأطباء استشاريين يقدم خدماته في مشعر عرفات، وفي مناطق الاحتياج فيما يستوعب قوى عاملة يصل عددها الى 100 كادر صحي.وأفادت أن المستشفى الميداني المتنقل يستوعب 50 سريراً، منها 4 أسرة للعناية المركزة ، كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز بكامل التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أقسام للمختبر والأشعة والصيدلية، وغرفة عمليات جراحية متنقلة.// انتهى //13:57ت م0108