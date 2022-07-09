الأحساء 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وقال سموه "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم - أيدكم الله - باسمي ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويمدكم بعونه، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها".ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله -عز وجل- أن يعيده على سموه الكريم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.// انتهى //14:00ت م0109