الطائف 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.وهنأ سموه المرضى بعيد الأضحى المبارك, داعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية.وأوضح مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني, أن التواصل بين أفراد المجتمع كافة أمر مهم، وهو امتثال لتعاليم الدين الحنيف، خاصة مع المرضى الذين يرقدون على الأسرة البيضاء لمشاركتهم هذه المناسبة السعيدة، ما يدخل البهجة والسرور عليهم.// انتهى //14:38ت م0112