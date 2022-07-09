تبوك 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واستسجّل متاجر بيع الورود والهدايا بمنطقة تبوك طوال السنة بشكل عام وفي مواسم الأعياد والأفراح والمناسبات بشكل خاص إقبالاً لافتاً من أهالي المنطقة وزائريها.ورصدت وكالة الأنباء السعودية الإقبال الكبير الذي تجده جميع المحال والأسواق والمتاجر الخاصة ببيع الورود بالمنطقة, حيث حفز ذلك باعة الورد على الخروج بأفكار وتصاميم للباقات وتنسيق ألوانها وطرق عرضها مع تنوع واختلاف أحجامها ومناسبة إهدائها حرصاً منهم على جذب عملائهم وتلبية رغباتهم.يذكر أن منطقة تبوك تشتهر بزراعة وإنتاج جميع أنواع الورود والزهور والفواكه بجميع أصنافها حتى أضحت إحدى السمات التي تميز المنطقة على المستوى المحلي والدولي، فوفرة الإنتاج وجودته ونوعية، وتوازن أسعاره ومطابقته للمواصفات والمعايير الدولية، جعل شركات التسويق تحرص على تواجده وعرضه على رفوفها حرصاً على جذب مختلف المتسوقين والمتسوقات.وتنتج مزارع تبوك جميع أنواع الورود أبرزها أزهار الجيبسوفيلا بأصنافها المختلفة، وأزهار القرنفل، والجوري بمختلف ألوانه، والأفالانش الأبيض التي تعد من أفضل أنواع الورد في العالم, وورود الماجيك ريد، وأنجيلينا، وبرستيج وهي من أصناف الورود الحمراء، بالإضافة إلى ورود ميليفا وهي من أشهر أنواع الورود البرتقالية، وورود كرونوس ودوكات وريفيفال التي تعد من أصناف الورود الوردية، وديب ووتر وزهرة الأقحوان ضمن مجموعة متنوعة من الألوان مثل الأبيض والأحمر والأصفر والوردي والأرجواني وزهرة اليليوم، مما أهل المنطقة للمنافسة دولياً في إنتاج ما يزيد عن 30 مليون وردة سنوياً، واستمرارها في التوسع في زيادة زراعته عبر خطط على مراحل مستقبلية.// انتهى //14:54ت م0113