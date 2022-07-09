سياسي / اعتقال 6 إرهابيين خلال عمليات أمنية في باكستان
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
إسلام آباد 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
اعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني 6 إرهابيين خلال عمليات أمنية نفذتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الشرقي.
وأوضح قسم مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم البنجاب في بيان، أن عمليات الاعتقال جرت بناءً على معلومات استخباراتية رصدت مواقع الإرهابيين.
وأضاف أن المعتقلين الستة ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة، ونُقِلوا إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم، واتُّخِذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.
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