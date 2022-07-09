إسلام آباد 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني 6 إرهابيين خلال عمليات أمنية نفذتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الشرقي.وأوضح قسم مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم البنجاب في بيان، أن عمليات الاعتقال جرت بناءً على معلومات استخباراتية رصدت مواقع الإرهابيين.وأضاف أن المعتقلين الستة ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة، ونُقِلوا إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم، واتُّخِذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.// انتهى //15:54ت م0118