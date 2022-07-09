الطائف 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال سموه: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم -أيدكم الله- باسمي ونيابةً عن أهالي محافظة الطائف التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويمدكم بعونه، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله -عز وجل- أن يعيده على سموه أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.// انتهى //15:56ت م0119