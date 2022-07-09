حج / وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور غرفة العمليات الأمنية
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، مركز العمليات الأمنية بالمشاعر المقدسة .
واطلع الجاسر خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، والتقى بعدد من قيادات أمن الحج والعمرة .
رافق وزير النقل خلال الزيارة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي .
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16:29ت م
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