منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسزار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، مركز العمليات الأمنية بالمشاعر المقدسة .واطلع الجاسر خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، والتقى بعدد من قيادات أمن الحج والعمرة .رافق وزير النقل خلال الزيارة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي .// انتهى //16:29ت م0120