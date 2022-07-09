الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأشار إلى أن عيد الأضحى يطل على المملكة وهي ترفل بالأمن والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، وتسير بخطوات متسارعة نحو الريادة الدولية في شتى المجالات، مسترشدة بما تضمنته رؤية المملكة الطموحة من برامج ومبادرات نوعية.وسأل سموه الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها وعزها.// انتهى //16:39ت م0122