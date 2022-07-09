إسلام آباد 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأعرب الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي عن تعازي بلاده لليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر عملية الاغتيال التي أودت بحياته.وقال الرئيس علوي في بيان نشرته - وكالة الأنباء الباكستانية - اليوم : إن باكستان فقدت صديقاً بوفاة شينزو آبي.كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعازيه لحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، مشيداً بإسهاماته في تعميق وتعزيز العلاقات الباكستانية اليابانية.// انتهى //17:48ت م0126