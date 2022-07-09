سياسي / باكستان تعزي اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
إسلام آباد 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
أعرب الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي عن تعازي بلاده لليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر عملية الاغتيال التي أودت بحياته.
وقال الرئيس علوي في بيان نشرته - وكالة الأنباء الباكستانية - اليوم : إن باكستان فقدت صديقاً بوفاة شينزو آبي.
كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعازيه لحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، مشيداً بإسهاماته في تعميق وتعزيز العلاقات الباكستانية اليابانية.
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17:48ت م
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