الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللمسلمين جميعاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وسأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد عليهما هذا العيد في خير حال، وأن يجزيهما خير الجزاء على رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام.// انتهى //17:49ت م0127