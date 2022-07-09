الرياض 10 ذو الحجة 1443هـ الموافق 9 يوليو 2022م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، ولشعب المملكة، والأمتين الإسلامية والعربية، وجميع منسوبي وزارة الخارجية حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.ونوّه سموه، بالجهود التي تبذلها مختلف القطاعات في المملكة في سبيل إنجاح موسم الحج، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ممثلةً ببعثاتها حول العالم حريصة كل الحرص على تذليل كافة المصاعب أمام ضيوف الرحمن من كل مكان ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.وسأل سمو وزير الخارجية، المولى - عز وجل -، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أعواماً مديدة وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //17:52ت م0128