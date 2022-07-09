مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهـنئة لخادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبـدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك .وسأل سمـوه المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على خـادم الحـرمين الشـريفين - أيده الله - بموفور الصحة والعافية، وأن يزيد هـذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يتمّ على ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وسكينة ويتقبل منهم صالح الأعمال.كما رفع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السـمو الـملكي الأمـير محمد بن سلمان بن عبـدالعزيز ولي الـعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وسأل سموه الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته والجميع ينعمون بالخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.//انتهى//17:58ت م0129