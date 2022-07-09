منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأنهى الحجاج من ضيوف "برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة" من أسر المصابين والشهداء والشخصيات الإسلامية الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية رمي جمرة العقبة اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات .وقد أدى حجاج البرنامج الركن الأكبر من أركان الحج بالوقوف بعرفة، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، يعيشون الأجواء الإيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب، لينعم الحجاج بكل التسهيلات والخدمات المقدمة.ويواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث "الصغرى ثم الوسطى، وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى"، حيث ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج.//انتهى//18:01ت م0133