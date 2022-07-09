منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، بمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات عمليات التكامل بين قطاعي النقل والحج والعمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.حضر اللقاء معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدداً من قيادات الجهتين.// انتهى //18:16ت م0138