حج / "الصحة" تُهنّئ المرضى المنومين بمستشفيات المشاعر المقدسة
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
هنّأت "الصحة" اليوم، المرضى المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وقامت ممثلة في فريق تجربة المريض ومدراء مستشفيات المشاعر المقدسة بالمرور على المرضى المنومين في أقسام التنويم وتوزيع هدايا تذكارية.
ويأتي ذلك ضمن جهود "الصحة" المتواصلة لتحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية، ولإنجاح خطط الخدمات الصحية في حج عام ١٤٤٣هـ .
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18:26ت م
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