منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسهنّأت "الصحة" اليوم، المرضى المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .وقامت ممثلة في فريق تجربة المريض ومدراء مستشفيات المشاعر المقدسة بالمرور على المرضى المنومين في أقسام التنويم وتوزيع هدايا تذكارية.ويأتي ذلك ضمن جهود "الصحة" المتواصلة لتحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية، ولإنجاح خطط الخدمات الصحية في حج عام ١٤٤٣هـ .// انتهى //18:26ت م0140