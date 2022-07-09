رياضي / منتخب مصر لكرة السلة يفوز على نظيره الكوري الجنوبي في بطولة كأس العالم
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
القاهرة 10 ذو الحجة 1443هـ الموافق ٠9 يوليو 2022 م واس
حقق منتخب مصر لناشئات كرة السلة فوزًا مهمًا على منتخب كوريا الجنوبية في أولى مبارياته بكأس العالم المقامة في المجر حاليا.
وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الأول بنتيجة 33-26 إلا أن المنتخب المصري عدل النتيجة فى الشوط الثاني ليُنهي المباراة لصالحه بنتيجة 75-73.
الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات مصر وكندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
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19:10ت م
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