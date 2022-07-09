القاهرة 10 ذو الحجة 1443هـ الموافق ٠9 يوليو 2022 م واسحقق منتخب مصر لناشئات كرة السلة فوزًا مهمًا على منتخب كوريا الجنوبية في أولى مبارياته بكأس العالم المقامة في المجر حاليا.وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الأول بنتيجة 33-26 إلا أن المنتخب المصري عدل النتيجة فى الشوط الثاني ليُنهي المباراة لصالحه بنتيجة 75-73.الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات مصر وكندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.// انتهى //19:10ت م0141