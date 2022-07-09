منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسقامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، بتوزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام لضيوف الرحمن القادمين لأداء طواف الإفاضة، بـ (5) لغات وهي (العربية - الإنجليزية - الأوردية - الفرنسية - الأندونسية).وبين مدير عام الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهندس أديب بن حسن كاظم أن دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام أحد خدمات منظومة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر لتستهدف كافة شرائح الزوار وضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.وأضاف أن دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام يسهم في إيضاح كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام مثل مواقع دورات المياه، ومقرات توزيع العربات، ومواقع المراكز الصحية، ومكاتب الإرشاد، ومكاتب المفقودات وغيرها.// انتهى //19:21ت م0142