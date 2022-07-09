منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته بمنى، مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، الذي قدم للسلام على سماحته وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة معالي الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة الدكتور عبدالسلام السليمان.// انتهى //19:21ت م0143