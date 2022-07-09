منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسقدمت البعثة الطبية الجزائرية شكرها وامتنانها لحكومة خادم الحرمين الشريفين نظير ما قدمته من رعاية واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.وشكرت البعثة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل على ما قدمته الوزارة من الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وقال مسؤول البعثة الطبية الجزائرية في موسم الحج حاج معطي رضا خليل: "ما شاهدنا هذا العام من تسهيلات واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج عمل عظيم ويستحق الشكر والتقدير، وخاصة ما يتعلق بالجانب الصحي الذي لمسناه منذ بداية موسم الحج، حيث كانت المنشآت الصحية منتشرة في جميع مناطق الحج، مجهزة بأحدث التجهيزات"، مشيراً إلى الجهود المباركة من وزارة الصحة في المملكة والتي تأتي نتيجة عمل تراكمي عبر السنوات الماضية.من جهتهما أوضحا المنسقين في البعثة الطبية الجزائرية عبد الفتاح شبيرا، وبلواضح جمال أنهما يشاهدان في كل موسم من مواسم الحج تطوراً في الخدمات والرعاية الصحية، من خلال مشاركتهما في البعثة الطبية لبلدهما طوال 10 سنوات، مقدمين شُكرِهِما للمملكة ولوزارة الصحة على ما قُدّم لهم من خدمات ورعاية واهتمام.// انتهى //19:46ت م0145