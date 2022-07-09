جدة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسهَنَّأَ معالي الأمينِ العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الشعوبَ الإسلاميةَ جميعَها وأصحابَ الجلالةِ والفخامةِ والسموِّ، ملوكَ وأمراءَ ورؤساءَ الدولِ الأعضاءِ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقَدَّمَ تهانيَه لدولةِ المقرِّ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ رئيسةِ القمَّةِ الإسلاميةِ الرابعةَ عشرةَ بقيادةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيزِ آل سعود،وسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمينِ، منوِّهاً بالجهود المباركة في رعاية موسم الحج، وتقديم التسهيلات لإقامة النسك على نحو آمن، فضلاً عن العناية الكبيرة التي تُوليها المملكةُ لضيوف الرحمن،وضمان سلامتهم،وبذل الخِدْمَاتِ اللازمة لهم.وعَبَّرَ معاليه عن أمانيه بأن يكون هذا العيدُ مناسبةَ خيرٍ ومحبةٍ على الدول الأعضاء قاطبة، وأنْ يَعُمَّ بحلوله السلامُ والسعادةُ, داعياً اللهَ - عزَّ وجلَّ- أنْ يجعلَ من هذه المناسبة بدايةً لفرجٍ قريبٍ، تَلْتَئِمُ فيه روحُ الأمَّةِ الإسلاميةِ من أجل أنْ تجتمعَ على الخير والبركة، ويَعُمُّ الاستقرارُ والسلامُ والازدهارُ في سائر بلدان العالم الإسلامي.// انتهى //19:54ت م0146