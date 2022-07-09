منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأكد وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن المملكة منذ تأسيسها تستنفر جميع أجهزتها في أيام الحج خدمة لضيوف الرحمن، كما تبذل جميع الجهود في تذليل وتيسير الحج لحجاج بيت الله الحرام.وأوضح أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواكبة لهذه الجهود قامت باستخدام التوعية الرقمية، من خلال نشر المحتوى التوعوي فيما يخص الحج والعمرة والزيارة بأيسر الطرق وذلك من خلال التوعية التفاعلية المستدامة، فقد زادت خدمة البث التوعوي (Wi-Fi) في المراكز الميدانية التوعوية ومنافذ استقبال الحجاج والمعتمرين والزوّار، وتدريب عدد من منسوبي الرئاسة العامة لتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن على أكمل وجه.وأشار إلى حرص الرئاسة العامة على تطوير الخدمات المقدمة حيث أطلق معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، صفحة الحج والعمرة والزيارة، التي تقدِّم مواد مرئية ومسموعة ومقروءة، وتحتوي على خارطة تفاعلية (دليل الناسك)، تبين جميع مناسك الحج، كما هُيئتْ شاشات ذكيّة لبث المحتوى التوعوي بلغة الإشارة، إضافة إلى الوسائل المتنقلة مثل المعرض الرقمي والمنصة التوعوية والحافلة التوعوية.وأفاد أن الرئاسة العامة قامت بإجراء دراسة بعنوان: "تحقيق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتميُّز في الأداء الحكومي في موسم الحج والعمرة والزيارة" عبر استطلاع آراء الحجاج في موسم حج 1443هـ، حرصاً منها على تقييم فاعلية هذه الوسائل الرقمية ومعرفة مدى التميز في الأداء الحكومي وفي الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //20:18ت م0149