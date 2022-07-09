لندن 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأصبحت إيلينا ريباكينا أول لاعبة من كازاخستان تحرز لقبا في الفردي ببطولة من البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس بعد فوزها على التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 في نهائي مثير اليوم .وقبل النهائي اليوم تقابلت ريباكينا وأُنس ثلاث مرات وفازت كل لاعبة بمباراة واحدة قبل انسحاب ريباكينا بسبب المرض في شيكاجو في آخر مواجهة بينهما قبل عام. وحرمت ريباكينا منافستها جابر من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية لويمبلدون وكذلك من الفوز بأول ألقابها الكبرى.// انتهى //20:23ت م0151