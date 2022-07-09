منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسيشرفُ المتطوعون والمتطوعات في هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم حج العام الحالي بتقديم خدمات وتحمل مسؤوليات عظيمة تجاه حجاج بيت الله الحرام؛ إذ تتعدد مهامهم والأدوار المناطة بهم لتقديم خدمات إسعافية وتوعوية وإرشادية ، منذ أن تطأ أقدام الحجيج أرض المملكة وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وكالة الأنباء السعودية، التقت عبر مراسليها عدداً منهم ورصدت ملامح الفخر والاعتزاز بما يقدمونه من جهود وخدمات لضيوف الرحمن، تتجلى في صور متعددة في كل مكان من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.فقد أكد المتطوعين ضمن فرق الهلال الأحمر بالمسجد الحرام عبدالعزيز بن عقيل وعبدالله بن جنتيح عملهما في تنافس شريف مع زملائهم من منسوبي القطاعات العاملة بالحج لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن، أو معاق، أو مريض أتوا ملبّين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.فيما لم تخفِ مدربة الإسعاف عهود المالكي وزميلاتها فهيمة سندابي ومها الخالدي وشموخ المولد مشاعر السعادة والرضا بتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام ، والإسهام في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.ويحتفظ القائمون على خدمة ضيوف الرحمن من المتطوعين ضمن فرق الهلال الأحمر بالكثير من المواقف والقَصص والخدمات الإنسانية التي تبقى عالقة في أذهانهم يحتفظون بها بينهم وبين بارئهم، يرجون الثواب من الله عز وجل ، ويتسابقون للقيام بما أوكل إليهم لخدمة الحجاج ، ومساعدتهم على إتمام نسكهم كل ما سنحت لهم الفرصة بذلك.// انتهى //21:09ت م0156