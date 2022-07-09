منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة يرافقة مسؤولي الوزارة .واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال حج هذا العام وما أثمر عنه التكامل بين الجهات المشاركة من نجاح في تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن.// انتهى //21:10ت م0157