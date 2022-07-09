منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واساستحدث مركز تقنية المعلومات في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مبادرتين جديدتين تسهم في تسهيل عمليات الإرشاد بالحج في إطار الآليات الشاملة التي تنتهجها الجمعية للتحول الرقمي.وأوضح قائد عام المعسكرات سعيد محمد أبودهش، أن المبادرتين التي تم إطلاقهما هذا العام تتمثل الأولى في خدمة الارشاد الآلي باستخدام تطبيق الواتساب ، وذلك بإتاحة رقم هاتفي يتم الارسال اليه ليتلقى المسترشد رسالة تفاعلية يتابع من خلالها الاختيارات المتاحة حتى الوصول إلى المرحلة الأخيرة التي تقدم له رسالة توصله إلى وجهته من خلال خارطة المسار الذي يعمل على تطبيق المواقع على الأجهزة الذكية، فيما تتيح المبادرة الثانية خدمة الإرشاد والترجمة على تطبيق زووم ويتمثل في تشغيل غرفة حية ذات رقم ثابت يتم التواصل معه للدخول الى الغرفة حيث يجد المسترشد من يستقبل دخوله وتوجيهه ويتوفر بهذه الخدمة فريق ترجمة للتمكن من خدمة الناطقين بعدد من اللغات حيث يتم تقديم التوجيه والإرشاد حتى إمكانية تزويد الحاج برابط موقعه الذي يتمكن من الوصول إليه عبر تطبيق المواقع على الأجهزة الذكية.// انتهى //21:23ت م0161