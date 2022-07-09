منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسعاش ضيوف الرحمن تجربة فريدة من نوعها بزيارتهم للمعرض التاريخي الذي حمل عنوان "حكاية الماء والسقيا" بمشعر عرفات بتنظيم جمعية نخلة الخيرية وشركة الزمازمة وبإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكدانة.ويحاكي المعرض المراحل التاريخية التي مر بها بئر زمزم وقصة سقيا ضيوف الرحمن، متناولاً بذلك تطور السقيا عبر التاريخ، مبرزاً في جنباته صوراً وقطعا أثرية ومجسمات كمجسم بئر زمزم، ومقام إبراهيم، كما يشتمل على 125 قطعة أثرية و3 قطع لكسوة الكعبة المشرفة.واستمتع زوار المعرض من ضيوف الرحمن باللحظات الثرية التي عاشوها ما بين محتويات المعرض من قطع أثرية وصور تاريخية تحكي المراحل التي مر بها بئر زمزم ومراحل تطوير سقيا ضيوف الرحمن عبر التاريخ، مثمنين جهود المملكة في إثراء تجربة الحجاج التي أبرزت دور المملكة مُنذ قديم الزمان وما تولي من اهتمام دائم بضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.// انتهى //21:31ت م0163