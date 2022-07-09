الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية فعالياتها الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك، حيث تشارك الهيئة أهالي الدرعية وزوارها فرحتهم بعدد من الفعاليات المتنوعة التي ستضفي طابعا مميزا على احتفالاتهم.وتشمل الأنشطة الاحتفائية حافلة الفرح بالدرعية، حيث تقوم حافلتان على مدى ثلاثة أيام خلال العيد بالانطلاق في شوارع الدرعية، لتوزيع أكثر من 10 آلاف هدية لمجتمع الدرعية.كما انطلق فريق من هيئة تطوير بوابة الدرعية وفريق من تطبيق "جاهز" لتوزيع أكثر من 14 ألف صندوق حلوى على مجتمع الدرعية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك، كما عملت الهيئة بالتعاون مع بلدية الدرعية للتسهيل على المستفيدين من المسالخ، وذلك بتجهيز خيمة في سوق الماشية تمت تهيئتها بالتكييف ومواقع الجلوس المريحة والمياه والمرطبات، ليتم خلالها توزيع أكياس إعادة التدوير بالإضافة إلى هدايا العيد.و تولي هيئة تطوير بوابة الدرعية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، عامل تنوع الفعاليات والمبادرات التي تطلقها بمشاركة الأهالي أهمية قصوى، بحيث تكون متوائمة مع نسق المناسبات وطبيعتها الاحتفالية، دينية كانت أو ثقافية أو اجتماعية أو وطنية، إذ يتم وضع التصورات المبدئية والخطط اللازمة لضمان تنفيذها بنجاح وفقا للجدول الزمني والمواقع المحددة بما يضمن وصولها إلى جميع الشرائح المجتمعية وتلبيتها لتطلعاتهم، ومن أوجه احتفالات الهيئة بالأعياد تزيين الحدائق وتوزيع الهدايا والحلوى إلى جانب فعاليات أخرى خاصة بكل مناسبة، مما يشيع مظاهر الفرحة و البهجة بين الأهالي والزوار.وتعتمد هيئة تطوير بوابة الدرعية ضمن منهجيتها الرئيسية للمشاركة المجتمعية على تعميق أثر التواصل المباشر والمستمر مع المجتمع، وكذلك توظيف كل مقومات الثقافة المحلية في الفعاليات المتنوعة، إلى جانب رفع مستوى وحجم المشاركة المجتمعية في مسارات عمل الهيئة، بما ينسجم مع دورها الاستراتيجي في خدمة قطاع التراث والثقافة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، خدمة لمجتمع الدرعية وتعزيزا لمبدأ التكامل.يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تأسست في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزا للثقافة والتراث السعودي.وتركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا وتراثنا المادي.وتماشيًا مع معايير التصميم والتطوير والحفظ ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية.كما تتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها.وتعمل على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى، وتحرص على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها.// انتهى //22:45ت م0167