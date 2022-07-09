الباحة 10 ذو الحجة 1443هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرحب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بجميع زوار ومصطافي منطقة الباحة ، متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة في ربوعها والاستمتاع بأجوائها الجميلة .وأكد سموه خلال رعايته اليوم حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف الباحة 2022، الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع غرفة الباحة وجمعية الثقافة والفنون وأمانة المنطقة، بمنتزه الأمير حسام بمدينة الباحة، أن برامج وفعاليات صيف الباحة لهذا العام متنوعة وتلبي رغبات جميع فئات المجتمع.وتخلل الحفل المعد بهذه المناسبة عرض درامي مسرحي بعنوان "سيرة ومسيرة" الذي تناول ما شهدته المملكة من تطور ونماء في مختلف المجالات منذ توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - كما تناول العرض ما شهدته منطقة الباحة من نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات بعمل درامي وجد استحسان الحضور، فيما تواصلت فقرات الحفل بتقديم العديد من العروض المسرحية التي شملت القصائد الشعرية والعروض المرئية والضوئية.بعد ذلك أعلن الأمير حسام بن سعود انطلاق فعاليات صيف الباحة 2022 والذي يحوي حزمة من الفعاليات المتنوعة والجديدة ، التي تلبي رضا جميع فئات المجتمع.كما دشن سموه تطبيق فعاليات صيف الباحة الذي تم تطويره من قبل وكالة الشؤون التنموية بإمارة المنطقة وبالتعاون مع مجلس شباب الباحة ويوفر للزوار والأهالي كل ما يحتاجونه من معلومات ومواقع سياحية، بعد ذلك كرم سمو أمير المنطقة الجهات المشاركة في الحفل .عقب ذلك شاهد الأمير حسام بن سعود والحضور أوبريتا غنائيا عن الباحة شمل عددا من الفلكلورات الشعبية التي تتميز بها المنطقة ومحافظاتها، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء منتزه الحسام ومدينة الباحة وسط تفاعل كبير من جميع الحضور .// انتهى //23:57ت م0177