مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، والتي وجهها لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين والمسلمين في كل مكان.وقال معالي الرئيس العام بينت كلمة خادم الحرمين الشريفين مدى حرصه واهتمامه بصحة الإنسان وعنايته بالحجاج وسلامتهم، وتشرف المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن، وفخر ملوك هذه البلاد المباركة بخدمتهم للحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه - إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .وذكر معالي الرئيس العام أن هذه العناية وهذا الاهتمام المشهود له من جميع المسلمين إنما هو توفيق من الله عز وجل، تقدمه قيادة حكيمة حريصة على سلامة ضيوف الرحمن، تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين، وتحرص على صحة وسلامة مواطنيها وجميع المقيمين على أراضيها، وتوفر جميع الإمكانيات من أجل راحة وطمأنينة جميع من يعيش على أراضيها، أو يأتي لزيارتها حاجًا أو معتمرًا أو سائحًا.وسأل الشيخ السديس الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يوفقه للخير.// انتهى //02:02ت م0004