بريدة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، زار وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، أمس المرضى المنومين بمستشفى بريدة المركزي وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ونقل وكيل الإمارة تهنئة سمو أمير المنطقة للمرضى المنومين بعيد الأضحى المبارك، وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة متمنياً لهم الشفاء العاجل.ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة مدير عام الشؤون الصحية بالنيابة سليمان الحجيلان والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي بالنيابة مروان اليحيى ومدير مستشفى بريدة المركزي حمود المزيد.// انتهى //08:49ت م0011