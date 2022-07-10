القاهرة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مظاهر احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، عقب أداء ملايين المواطنين صلاة العيد بالساحات والمساجد في القاهرة والمحافظات وسط أجواء من البهجة والفرحة.وأشارت الصحف إلى تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية حيث أعرب عن أصدق تهانيه للزعماء ولشعوبهم بهذه المناسبة، متمنياً أن يعيدها الله عليهم بالخير واليمن والبركات.وسلطت الضوء على خطة تفويج الحجاج لطواف الإفاضة والتي شهدت مرونة عالية، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.وواكبت الصحف الأوضاع في ليبيا مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بحث مع أعضاء في الحكومة وقادة أمنيين خارطة طريق نحو التعافي، تُركز على تعزيز الأمن.وأخبرت الصحف المصرية عن قيام الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين بإجراء مناقشات للبحث عن السبل الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا‪.‬// انتهى //11:42ت م0020