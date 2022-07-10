عام / موائد جازان تستقبل أكلة " المحشوش " أيام الأضحى
الأحد 1443/12/11 هـ الموافق 2022/07/10 م واس
جيزان 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واس
أعاد عيد الأضحى المبارك موروثًا شعبيًا اشتهرت به منطقة جازان منذ القدم ، وهو إعداد أكلة "المحشوش" الشعبية أو ما يُعرف بـ"الحميس"، حيث يحرص الأهالي على إحيائها كموروث شعبي وأكلة شهيرة في هذا الموسم خصيصًا.
واستخدم أهالي جازان قديمًا أكلة " المحشوش " كطريقة لحفظ اللحم لعدم وجود أجهزة التبريد آنذاك، وتوارثتها الأجيال في المنطقة فغدت واحدة من الأكلات الشهيرة ، حيث اعتادت النسوة منذ القدم على إعدادها من لحوم وشحوم الأضاحي، وتجهيزها للطهي بعد تقطيع اللحم والشحم في إناء مصنوع من الحجر عادة أو من المعدن أحيانًا .
ولطهي المحشوش يتم إذابة الشحم ومن ثم يوضع اللحم على دفعات، ثم يوضع عليه مزيج من خليط البهارات ، ويترك على النار لعدة ساعات مع تحريكة بين الحين والآخر ، ومن ثم وضعه في إناء آخر مصنوع من الفخار .
ويتميز المحشوش بتجمده وبقائه لفترات طويلة تصل إلى شهور عدة مع احتفاظه بنكهته ومذاقه الذي لا يتغير.
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11:52ت م
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