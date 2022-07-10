إسلام آباد 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء ارتفاع محصلة ضحايا الفيضانات والسيول الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية التي تهطل منذ أيام بغزارة في أنحاء مختلفة من باكستان.وسلّطت الضوء على التسهيلات التي سخرتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في المشاعر المقدسة مما سهل على الحجيج أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مشيرةً إلى توجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرات وقضاء أيام التشريق.وأخبرت صحف باكستان عن تجديد باكستان والولايات المتحدة الأمريكية العزم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات على أساس الثقة والمنفعة المتبادلة.// انتهى //11:54ت م0023