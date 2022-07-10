تونس 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع الدستور بعد تعديله في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للشعب الاطّلاع على تفاصيله في انتظار الاستفتاء المنتظر عقده يوم 25 من الشهر الجاري.وكتبت عن بدء حجاج بيت الله، برمي جمرة العقبة الكبرى في منى، في أول أيام عيد الأضحى.وأشارت الصحف إلى إقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج وهنغاريا.وتناولت صحف تونس إعلان النائبة البريطانية عضو حزب المحافظين كيمي بادنوش أنها سترشح نفسها لمنصب رئيس الوزراء المقبل في بريطانيالتحل محل بوريس جونسون.// انتهى //12:06ت م0025