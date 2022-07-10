لندن 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان وزيري الصحة السابقين، جيرمي هانت وساجد جاويد، الانضمام إلى قائمة المنافسين على منصب رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة بوريس جونسون الأسبوع الماضي.وتناولت الصحف تقارير متنوعة لاجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين G20 الأخيرة، مبرزة لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع نظيره الأسترالي بيني وونغ، في بالي، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.ونقلت لندن تحذير وزير الخارجية الفرنسي برونو لو مير، من أن الصراع في أوكرانيا ربما يسفر عن وقف شحنات الغاز إلى القارة الأوروبية، داعياً إلى الاستعداد لمواجهة ذلك السيناريو في أسرع وقت.// انتهى //12:15ت م0026