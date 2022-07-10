منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة بمشعر منى ، رئيس جمعية مجلس علماء باكستان طاهر الأشرفي الذي يزور المملكة لأداء مناسك الحج.من جانبه، ثمن رئيس مجلس علماء باكستان الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الأمة الإسلامية ، مشيداً بالنجاحات التي تحققت لموسم حج هذا العام والتنظيم المميز الذي حظي به.//انتهى//12:26ت م0027