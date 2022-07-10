مكةالمكرمة ١١ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢م واسبلغ عدد الزوار لمنصة منارة الحرمين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم عرفة أكثر من (600) مليون زيارة، بهدف الاستماع إلى ترجمة خطبة يوم عرفة، والتي تم بثها من خلال المنصة إلى (14) لغة.وتجاوز عدد المستمعين أكثر من (219) مليون شخص، منهم (68) مليونا من جمهورية إندونيسيا، و(38) مليونا من جمهورية باكستان الإسلامية، و(32) مليونا من جمهورية الهند، و(22) مليونا من جمهورية بنغلاديش الشعبية، و(19) مليونا من جمهورية مصر العربية، و(12) مليونا من جمهورية الصين الشعبية، و(6) ملايين من الوِلايات المتَّحدة الأَمرِيكِية، و(3) ملايين من ماليزيا، أما المملكة العربية السعودية، وأفغانستان، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بلغ عدد المستمعين من كل دولة (2) مليون، وجاء باقي العدد موزعا على دول أخرى.كما بلغت نسبة المستمعين للخطبة من أجهزة الكمبيوتر (99%)، وواحد بالمئة من الجوال.ووزعت نسبة الاستماع إلى اللغات كالتالي (29%) للغة الملايو، (18%) الإنجليزية، و(13%) الأوردية، و(11%) الهوسا، و(9%) البنغالية، و (4%) الفرنسية، و(3%) التركية، و(2.3%) التاميلية، وأما الصينية، والهندية، والفارسية، والروسية (2%) لكل لغة، و(1.5%) الكيسواحيلية، و(1.2%) الإسبانية.الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت بداية شهر ذو الحجة عن زيادة عدد اللغات المستخدمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لترجمة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام (1443هـ)، من (10) لغات إلى (14) لغة، وأنها تستهدف (200) مليون شخص في جميع أنحاء العالم.ونفذت الرئاسة المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.//انتهى//12:33ت م0029