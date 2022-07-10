سكاكا 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأنهت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ذبح وتجهيز 2815 رأساً من الأغنام والماشية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث نفذ الفرع خطته التشغيلية في 8 مسالخ لاستقبال المستفيدين وتقديم الخدمة في وقت قياسي بانسيابية ويسر، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع الدكتور عقاب الرويلي، أن إنتاجية مسلخ سكاكا المركزي بلغت أكثر من 200 ذبيحةٍ في الساعة الأولى لبدء العمل بزيادة بلغت نسبتها 100% مقارنة بالعام الماضي، حيث فرغ مسار تسليم الذبائح من المركبات بحلول الساعة العاشرة صباحاً.وبيّن الدكتور الرويلي أن فرع الوزارة بمنطقة الجوف زاد عدد العاملين والمراقبين فيه بأكثر من 70 موظفاً للكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وفحص اللحوم بأيام النحر وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ، والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي.// انتهى //13:15ت م0034