منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس- يوم العيد - 3390 حاجاً من مختلف الجنسيات، منهم 1313 حاجاً أوصلوا إلى مقار حملاتهم ،و 2077 حاجاً تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 520 طلعة.وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد أكثر من 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني والإرشاد عن بُعد من خلال التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.//انتهى//13:16ت م0035