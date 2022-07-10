منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستشارك القوات المشتركة مع "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة" من أسر شهداء الواجب والمصابين والشخصيات الإسلامية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال المتابعة الأمنية لسكن الضيوف، ومرافقة مواكب الحافلات في التنقل بين المشاعر لتسهيل مهمتهم ، وتفويجهم والتأكد من توزيع الأسماء في الحافلات حسب المقاعد، والاطمئنان عليهم داخل المخيمات، إضافة إلى عمل الجولات التفقدية على مقار سكنهم، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.يشار إلى أن الضيوف وقفوا في عرفات، ثم باتوا في مزدلفة، ثم أحلوا الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، والآن، يكملون إقامتهم في مقر مشعر منى، مع تكاتف لجان البرنامج كافة لينعم الضيوف بالراحة والسلامة.//انتهى//13:31ت م0036