الرياض 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستشارك هيئة التراث في فعاليات مهرجان صيف البحرين 2022، الذي يقام خلال الفترة ( 11 - 31 يوليو 2022م)، في مركز الفنون الواقع بجانب متحف البحرين الوطني، للتعريف بموروث المملكة العربية السعودية وتراثها الثقافي .وترتكز أنشطة هيئة التراث في هذه المناسبة على إقامة لعدد من الفعاليات المخصصة للأطفال، ومنها إقامة ورشة عمل لمبادرة "المستكشف الصغير"، وهي مبادرة وطنية لإعداد جيل يعي أهمية الآثار ويحميها ويحتفي بها، حيث ستجهز الهيئة ورشة عمل تنقيب الآثار للأطفال على مساحة مناسبة تحتوي على رمل لمحاكاة عمليات التنقيب، إضافة إلى ورشة عمل السفن الشراعية، التي ستركز على كيفية صناعة السفن الخشبية وأهميتها، وتسلط الضوء على حرفة صناعة السفن عبر إدراج بعض الأنشطة والقصص المشوقة، وإقامة 3 ورش عمل للحرف اليدوية تتناول كل من: سف النخل، وصناعة الفخار، والتعريف بحرفة السدو.وستقيم هيئة التراث "برنامج فتاة ثاج" كفعالية تفاعلية تسلط الضوء على قصة قناع أميرة ثاج الأثري وذلك من خلال روايتها على شكل قصة موجهة للأطفال، كما ستوفر الهيئة شاشات لعرض فيلمين لفعاليات "نقوش" في القرى التراثية، للتعريف بالنقوش وأهميتها وإبراز أهم المواقع التراثية التي تحتوي على النقوش بالمملكة، إلى جانب توفير شاشات تفاعلية وربط محتواها بالقطاعات التالية: التراث العمراني، والحرف اليدوية، والآثار، والتراث غير المادي.وتهدف المشاركة لإبراز التراث السعودي المتمثل في الفنون الصخرية والتعريف بالنقوش وأهميتها، بما يتماشى مع أهداف الهيئة ومسؤوليتها في تعزيز الحضور الثقافي للمملكة في مختلف المناسبات المحلية والمحافل الإقليمية والدولية.// انتهى //13:36ت م0037