منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسبلغت كميات المياه الموزعة من شركة المياه الوطنية للأربع وعشرين ساعة الماضية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف أكثر من ( 699.589 ) ألف متر مكعب، فيما واصل معدل الضخ للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة (21) ساعة في اليوم .وأوضحت الشركة أن عمليات فحص جودة المياه جمعت أكثر من (2100) عينة من المياه منذ بداية شهر ذي الحجة حتى الآن لفحصها وتحليلها ومطابقتها ، مشيرة إلى أن العمليات التشغيلية لمنظومة المياه والخدمات البيئية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ستتواصل وفق الخطط التي وضعت لخدمة حجاج بيت الله الحرام وعلى أفضل وجه.وأكدت أنه وبفضل من الله لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة في العمليات التشغيلية، وعدم رصد أي حالات تؤثر على تلك العمليات، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ –لا سمح الله- وفقاً للممارسات المهنية وتبعًا للتدابير الصحية المطبقة.// انتهى //13:49ت م0039